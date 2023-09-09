Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?

Yayınlandığı günden itibaren izleyiciler tarafından çok beğenilerek izlenen ve reyting rekorları kıran Yalı Çapkını, dizisi yeni sezonda yeni oyuncu kadrosu ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İzleyiciler dizinin yeni sezonda hangi kanalda, hangi günde, hangi saatte ve diziye katılan yeni oyuncular kimler? Diye araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler...

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Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?

9 Haziran akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını'nın 2. sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Yeni sezonun ilk tanıtımında Ferit ve Seyran'ın yalı içerisindeki düğün hazırlığı heyecan yarattı.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin 15 Eylül Cuma günü yeni sezonu ile seyircinin karşısına çıkacağı duyuruldu.

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

15 Eylül Cuma “Yalı Çapkını” 2. sezonuyla 15 Eylül Cuma 20:00'de Star'da! izleyenlerin karşısında olacak.

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SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur.

Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

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TARO EMİR TEKİN KADRODA

Son yılların parlayan isimlerinden Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna yeni sezonda dahil olan isimlerden biri. Tekin, Halis Ağa’nın Londra’da yaşayan kızı Nükhet’in oğlu olan Kaya’ya hayat verecek.

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