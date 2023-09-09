Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?

9 Haziran akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını'nın 2. sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Yeni sezonun ilk tanıtımında Ferit ve Seyran'ın yalı içerisindeki düğün hazırlığı heyecan yarattı.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin 15 Eylül Cuma günü yeni sezonu ile seyircinin karşısına çıkacağı duyuruldu.

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

15 Eylül Cuma “Yalı Çapkını” 2. sezonuyla 15 Eylül Cuma 20:00'de Star'da! izleyenlerin karşısında olacak.

SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur.

Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

TARO EMİR TEKİN KADRODA

Son yılların parlayan isimlerinden Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna yeni sezonda dahil olan isimlerden biri. Tekin, Halis Ağa’nın Londra’da yaşayan kızı Nükhet’in oğlu olan Kaya’ya hayat verecek.

Dilek taşı oyuncuları kimler? Dizi hangi kanalda, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor

Teşkilat dizisi 4. sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor! Diziye çok sürpriz yeni oyuncular katıldı

Haberin Devamı

Reyting rekorları kıran dizilere imza atmıştı! Başarılı yönetmen gölde boğularak hayatını kaybetti!

O Dizi Görsel Şova Hazırlanıyor. İkinci Sezonu İle Ekranlara Çıkmaya Hazırlanan…

Sevilen Dizi Yargı’dan Bir Güzel Haber Daha. Pınar Deniz Yeni Sezonda…

Arka Sokaklar Kadrosuna Katılan 4 Yeni İsim Kim? Arka Sokaklar Ne Zaman Başlıyor? Efsane Diziden Son Gelişmeler..

"Yabani" Dizisi Çok İddialı ve Sert Geliyor. "Biz Kardeşlerimizi Sokaktan Seçeriz"

Atatürk dizisi yayından kaldırıldı! AK Parti'den çok sert tepki: "Utanç verici, Boyun eğenler utansın"