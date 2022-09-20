Yalı Çapkını ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor?

Yalı Çapkını ne zaman hangi kanalda başlıyor? sorusu yeni dizinin bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek olmasıyla araştırılıyor. İzleyenlerin en merak ettiği konu başlıkları ise, "Oyuncuları kim? Konusu ne? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor?" oldu. İşte dizi hakkında tüm merak edilenler...

Gül Erdoğan
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Yalı Çapkını ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor?

Aldatmak ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Aldatmak dizisi nerede çekiliyor? Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un olduğu yeni dizi heyecan veren fragmanının ardından merak konusu oldu.

YALI ÇAPKANI NE ZAMAN HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

STAR TV’nin yeni dizisi Yalı Çapkını 23 Eylül Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak.

Yalı Çapkını ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor?

YALI ÇAPKANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yalı Çapkını dizisinin çekimleri Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan, Gaziantep ilimizde başlamıştır. Dizinin çekimleri tarihi güzellikleri ile tanınan Gaziantep ilimizde tamamlanacaktır. Yalı Çapkını dizisinin çekimleri Gazintep’ten sonra İstanbul’a taşınacak. İstanbul’da lüks bir evde çekimleri yapılıyor.

YALI ÇAPKANI KONUSU NE?

Gaziantepli Korhan Ailesi’nin direği Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit’in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak.

Yalı Çapkını ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor?​​​​​​​

YALI ÇAPKANI OYUNCULARI KİM?

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Burcu Alptekin’in yaptığı Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

3
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aldatmak ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Aldatmak dizisi nerede çekiliyor?
Aldatmak ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Aldatmak dizisi nerede çekiliyor?
O Kız ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? O Kız dizisi nerede çekiliyor?
O Kız ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? O Kız dizisi nerede çekiliyor?
Bir Peri Masalı ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Bir Peri Masalı dizisi nerede çekiliyor?
Bir Peri Masalı ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Bir Peri Masalı dizisi nerede çekiliyor?
TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 28. bölüm yeni sezon full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle Youtube
TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu 28. bölüm yeni sezon full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle Youtube
Son Haberler
ATV Bir Küçük Gün Işığı 3. bölüm full, tek parça izle | Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle Youtube
ATV Bir Küçük Gün Işığı 3. bölüm full, tek parça izle | Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle Youtube
Kanal D Seversin 17. bölüm full, tek parça izle | Seversin son bölüm izle Youtube
Kanal D Seversin 17. bölüm full, tek parça izle | Seversin son bölüm izle Youtube
Çok Okunanlar
FOX TV Yasak Elma 147. bölüm yeni sezon full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube
FOX TV Yasak Elma 147. bölüm yeni sezon full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle Youtube
Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor?
Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor?
Yorumlananlar