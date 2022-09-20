Yalı Çapkını ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor?​​​​​​​

Aldatmak ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Aldatmak dizisi nerede çekiliyor? Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un olduğu yeni dizi heyecan veren fragmanının ardından merak konusu oldu.
YALI ÇAPKANI NE ZAMAN HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?
STAR TV’nin yeni dizisi Yalı Çapkını 23 Eylül Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak.
YALI ÇAPKANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yalı Çapkını dizisinin çekimleri Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan, Gaziantep ilimizde başlamıştır. Dizinin çekimleri tarihi güzellikleri ile tanınan Gaziantep ilimizde tamamlanacaktır. Yalı Çapkını dizisinin çekimleri Gazintep’ten sonra İstanbul’a taşınacak. İstanbul’da lüks bir evde çekimleri yapılıyor.
YALI ÇAPKANI KONUSU NE?
Gaziantepli Korhan Ailesi’nin direği Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit’in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak.
YALI ÇAPKANI OYUNCULARI KİM?
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Burcu Alptekin’in yaptığı Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.