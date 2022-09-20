Yalı Çapkını ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor? Yalı Çapkını ne zaman hangi kanalda başlıyor? sorusu yeni dizinin bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek olmasıyla araştırılıyor. İzleyenlerin en merak ettiği konu başlıkları ise, "Oyuncuları kim? Konusu ne? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor?" oldu. İşte dizi hakkında tüm merak edilenler...

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