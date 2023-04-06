Yalı Çapkını Oyuncuları İfakat Kimdir? İfakat'in gerçek adı nedir, hangi dizilerde rol aldı?

Yalı Çapkını oyuncuları arasında yer alan İfakat kimdir. Gerçek adı nedir, hangi dizilerde rol aldı? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Yalı Çapkını Oyuncuları İfakat Kimdir? İfakat'in gerçek adı nedir, hangi dizilerde rol aldı?

Her Cuma günleri Star TV de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi gerçek bir hikâyeden uyarlanmıştır. Dizi OGM Picture imzalıdır. Yönetmeni Burcu Alptekin'dir. Senaryo Mehmet Barış Günger'in yazdığı romantik ve dram türdeki dizidir. Dizide Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor yer almaktadır. Yalı Çapkını Antepli Korhan ailesini anlatmaktadır. Dizi psikolog Gülseren Budaycıoğlu'nun bir danışanının anlattığı hikâyesinden uyarlanmıştır. Gerçek hayatta olayı yaşayan gerçek karakterler etik kurallar gereği paylaşılmazlar.

İfakat'in gerçek adı nedir?

Dizide İfakat rolüne yer veren oyuncu Gülçin Santırcıoğlu’dur. İfakat dizide lafı en çok dinlenen karakter olarak yer almaktadır. Eşi trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmiştir. Fakat ailede önemli bir yer ve sorumluluğa sahiptir. Fakat karakteri dizide dominant bir kişiliği yansıtmaktadır. Ailenin en büyük gelinidir. Fakat yenge olarak bilinen karakter dizideki kaynı rolünde oynayan Emre Altuğ(Orhan)karakteriyle yasak bir ilişki yaşamaktadır. Aileyi dışardan gelen etkenlerden korumaya çalışır. Aile içinde huzuru sağlamaktadır.

Yalı Çapkını Oyuncuları İfakat Kimdir?

Fakat karakteri en çok eleştirilenlerdendir. Evin adeta hanımı rolündedir. Fakat bazen bu hükmü sarsılabilir. Ferit (Mert Ramazan Demir) bir süre sonra babası Orhan ve yengesi İfakat'in ilişkisinden haberdar olur. İfakat'ın otoriterliği yavaş yavaş yok olur. Ama dizideki Fakat çok hırslı bir kadındır ve o gücü asla kaybetmemek için her türlü çaba harcar. Dizi İstanbul'da çekilmektedir. Yalı Çapkını oyuncuları İfakat kimdir? Asıl adı Gülçin Santırcıoğlu Türk dizi ve sinema oyuncu olarak bilinir.

Gülçin Santırcıoğlu Kimdir?

25 Temmuz 1977 İzmir'de doğmuştur. 45 yaşındadır. Duru bir güzelliğe sahip donanımlı bir kadın oyuncudur. Genç yaşta başarı ve kariyer elde etmiştir. Yalı Çapkını oyuncuları İfakat kimdir? Selime ve İbrahim Santırcıoğlu'nun kızıdır. Gülçin Santırcıoğlu kısa bir süre önce babası İbrahim Santırcıoğlu'nu 69 yaşında kalça kırılması nedeniyle tedavi gördüğü sırada kalbinde oluşan komplikasyondan dolayı 10 Nisan 2021'de kaybetmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Opera Şan bölümünde eğitim almıştır.

Çeşitli gruplarda solistlik ve şan hocalığı yapmıştır. Oynadığı birçok dizi filmlerde ödüle layık görülmüştür. Gülçin Santırcıoğlu ilk olarak Elveda Rumeli dizisinde Hatice rolüyle tanınmıştır. Birçok dizide başrol ve yardımcı oyuncu olarak rol almıştır.

Yalı Çapkını Oyuncuları İfakat Kimdir?

Aldığı pek çok rolünde hakkını vermiş ve başarılı olmuştur. Burcu Aslan olarak bilinir. Boyu 1.75dir.Ağırlığı 65 kg'dır. Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi Utku Başyazıcı'dır. Çiftin çocuğu yoktur. Mutlu bir evliliğe sahiptir.2006'da Umut Veren Kadın Oyuncu Türev 13. ÇASOD "En İyi Oyuncu" Ödülüne layık görülmüştür.

Yalı Çapkını'nın İfakat'ı hangi dizilerde rol aldı?

2005 Türev Süreyya en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Rol aldığı dizi veya filmler; 2005 Aynalar,2006 Gülpare (Neslihan Güldemir) Bunların dışında;

  • 2007 Yumurta(Gül)
  • 2007 Elveda Rumeli(Hatice)
  • 2008 İki Çizgi(Selin)
  • 2009 Ev
  • 2010 Memlekette Demokrasi Var(Huriye)
  • 2010 Sensiz Yaşayamam
  • 2010 Doktorlar dördüncü sezonda yer almıştır.(Tuba Aygün)
  • 2014 Kırımlı(Anette)
  • 2015 Yeni Hayat
  • 2015 Kara Ekmek(Pervin)

2016 Oyunbozan(Mine), 2016 Diriliş Ertuğrul üçüncü sezonda yer almıştır. (Çolpan), 2019 Hercai (Sultan Aslanbey), 2021 Azizler(Vildan), 2022 Yalı Çapkını (İfakat), Nefes Nefese(Sultan)dizi ve filmlerinde de rol almıştır. En iyi dizi ve filmleri olarak Hercai, Elveda Rumeli, Kara Ekmek, Türev, Diriliş Ertuğrul olarak ön plandadır.

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