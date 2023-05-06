Yalı Çapkını Oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu İtiraf Etti! Dizideki Gibi Değilim! Sade Bir Hayatım Var

Yalı Çapkını dizisinde oynayan ve İfakat karakteri ile izleyicilerin karşısında bulunan ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu 1977 doğumlu olup İzmir’de dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu Santırcıoğlu 2000’li yıllara gelindiğinde televizyon dünyasına ilk adımını atar.

Geçtiğimiz yıllarda akıllara kazınan ve büyük ilgi odağı olmaya başaran Elveda Rumeli dizisinde Hatice karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu sadece Elveda Rumeli dizisinde değil, 2000 yılından sonra oynamış olduğu bütün karakterlerle de beğenileri toplamayı başarmıştı.

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Gülçin Santırcıoğlu Sade Bir Hayat Yaşıyor

Ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu’nun evli olduğu ve sakin bir hayat yaşadığı gözler önüne serildi. Ünlü oyuncu, oyunculuk dünyasının içinde olsa dahi yaşantısı sade ve bir o kadar sakin. Yani oyuncunun almış olduğu rollerin dışında çok farklı bir yaşam sürdüğü de apaçık ortada bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde bir gazetenin sohbet programındaki açıklamaları ile gündeme oturan ünlü oyuncu son birkaç yıldan bu yana Antalya’nın Kaş ilçesinde yaşam sürdüğünü ve sadece iş için İstanbul’a gidip geldiğini anlattı. Ünlü oyuncu özel hayatını gözler önünde yaşamaktan çekinerek, sade bir hayat sürmeyi sevdiğini ifade etti. Bunun yanı sıra dostlarının da oyunculuk çevresinden değil, sade insanlardan yana olduğunu aktardı.

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İstanbul ve Kaş Arasında Gidip Gelen Hayatlar

Santırcıoğlu, İstanbul’u çok sevdiğini ve burayı iş için kullandığını ifade etti. İstanbul’un ünlü oyuncuya çok uğurlu geldiğini ve çok iyi davrandığını ifade ederken İstanbul’un kendinden çalan enerjisinin bulunduğunu ve bunu onarmak için özel hayatını seçtiğini ifade etti. Antropoz isimli dijital platformda yayınlanacak olan proje ile isminden sıklıkla bahsettiren ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, çekiminde çok keyif aldığı projelerden biri olduğunu anlattı.