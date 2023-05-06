Yalı Çapkını Oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu İtiraf Etti! Dizideki Gibi Değilim! Sade Bir Hayatım Var

Yalı Çapkını Oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu yaşadığı hayattan kesitler sundu. Nasıl bir hayat yaşadığını dizideki karakteri gibi olmadığını itiraf etti. İşte tüm detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
Yalı Çapkını Oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu İtiraf Etti! Dizideki Gibi Değilim! Sade Bir Hayatım Var

Yalı Çapkını dizisinde oynayan ve İfakat karakteri ile izleyicilerin karşısında bulunan ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu 1977 doğumlu olup İzmir’de dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu Santırcıoğlu 2000’li yıllara gelindiğinde televizyon dünyasına ilk adımını atar.

Geçtiğimiz yıllarda akıllara kazınan ve büyük ilgi odağı olmaya başaran Elveda Rumeli dizisinde Hatice karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu sadece Elveda Rumeli dizisinde değil, 2000 yılından sonra oynamış olduğu bütün karakterlerle de beğenileri toplamayı başarmıştı.

Gülçin Santırcıoğlu Sade Bir Hayat Yaşıyor

Ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu’nun evli olduğu ve sakin bir hayat yaşadığı gözler önüne serildi. Ünlü oyuncu, oyunculuk dünyasının içinde olsa dahi yaşantısı sade ve bir o kadar sakin. Yani oyuncunun almış olduğu rollerin dışında çok farklı bir yaşam sürdüğü de apaçık ortada bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde bir gazetenin sohbet programındaki açıklamaları ile gündeme oturan ünlü oyuncu son birkaç yıldan bu yana Antalya’nın Kaş ilçesinde yaşam sürdüğünü ve sadece iş için İstanbul’a gidip geldiğini anlattı. Ünlü oyuncu özel hayatını gözler önünde yaşamaktan çekinerek, sade bir hayat sürmeyi sevdiğini ifade etti. Bunun yanı sıra dostlarının da oyunculuk çevresinden değil, sade insanlardan yana olduğunu aktardı.

İstanbul ve Kaş Arasında Gidip Gelen Hayatlar

Santırcıoğlu, İstanbul’u çok sevdiğini ve burayı iş için kullandığını ifade etti. İstanbul’un ünlü oyuncuya çok uğurlu geldiğini ve çok iyi davrandığını ifade ederken İstanbul’un kendinden çalan enerjisinin bulunduğunu ve bunu onarmak için özel hayatını seçtiğini ifade etti. Antropoz isimli dijital platformda yayınlanacak olan proje ile isminden sıklıkla bahsettiren ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, çekiminde çok keyif aldığı projelerden biri olduğunu anlattı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu! Anne olan Ayşecan Tatari'nin son hali şaşırttı: Eşi de o dizinin yıldızı çıktı
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu! Anne olan Ayşecan Tatari'nin son hali şaşırttı: Eşi de o dizinin yıldızı çıktı
Şeyma Subaşı sonunda muradına erdi! O haber sonrası Acun Ilıcalı böyle görüntülendi!
Şeyma Subaşı sonunda muradına erdi! O haber sonrası Acun Ilıcalı böyle görüntülendi!
Oğuzhan Koç Bir Yıldır Hazırlık Yapıyormuş! Ne Yaptığı En Sonunda Ortaya Çıktı! Bakın Neymiş
Oğuzhan Koç Bir Yıldır Hazırlık Yapıyormuş! Ne Yaptığı En Sonunda Ortaya Çıktı! Bakın Neymiş
Gündemi sürekli meşgul eden çift, sonunda muradına erdi!
Gündemi sürekli meşgul eden çift, sonunda muradına erdi!
Son Haberler
Yalı Çapkını Oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu İtiraf Etti! Dizideki Gibi Değilim! Sade Bir Hayatım Var
Yalı Çapkını Oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu İtiraf Etti! Dizideki Gibi Değilim! Sade Bir Hayatım Var
HDP milletvekili ve DBP eş genel başkanı Saliha Aydeniz'den küstah sözler: " İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz tecrite son vereceğiz"
HDP milletvekili ve DBP eş genel başkanı Saliha Aydeniz'den küstah sözler: " İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz tecrite son vereceğiz"
Ev Hanımlarına İŞKUR’dan İş Fırsatı! 5 Bin Ödeme Yapılacak! Başvuran Herkes Yararlanacak
Ev Hanımlarına İŞKUR’dan İş Fırsatı! 5 Bin Ödeme Yapılacak! Başvuran Herkes Yararlanacak
AK Partili Erkan Kandemir: Seçimleri kazanamazsak 21 yıllık kazanımlarımızı kaybederiz
AK Partili Erkan Kandemir: Seçimleri kazanamazsak 21 yıllık kazanımlarımızı kaybederiz
Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nişanlandı!
Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nişanlandı!
Acun Ilıcalı yarışmadan kovmuştu! Survivor Merve ilk kez konuştu: Asıl ayrılma nedeni...
Acun Ilıcalı yarışmadan kovmuştu! Survivor Merve ilk kez konuştu: Asıl ayrılma nedeni...
Çok Okunanlar
İşte CHP gençliği! Kadıköy'de CHP'ye oy vereceğini söyleyen gençlerle yapılan röportaj tepki topladı
İşte CHP gençliği! Kadıköy'de CHP'ye oy vereceğini söyleyen gençlerle yapılan röportaj tepki topladı
Ali Babacan, 251 şehidin katili FETÖ elebaşına "sayın" dedi! Tepkiler çığ gibi
Ali Babacan, 251 şehidin katili FETÖ elebaşına "sayın" dedi! Tepkiler çığ gibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bot Partisidir, Seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bot Partisidir, Seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır
Haftasonu Döviz Kurunda Son Durum! 6 Mayıs 2023: Anlık ABD doları, Euro, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın! Kaç TL?
Haftasonu Döviz Kurunda Son Durum! 6 Mayıs 2023: Anlık ABD doları, Euro, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın! Kaç TL?
Murat boz vicdan azabından kahroldu! "Keşke daha önce haberim olsaydı"
Murat boz vicdan azabından kahroldu! "Keşke daha önce haberim olsaydı"
"NAPTIN SEN KIZZZZ HADİSE"
"NAPTIN SEN KIZZZZ HADİSE"
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
“Erdoğan gitmeli” diye yazan The Economist dergisine Erdoğan'dan cevap!
“Erdoğan gitmeli” diye yazan The Economist dergisine Erdoğan'dan cevap!