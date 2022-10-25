Yalı Çapkını oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf! Duyanlar dediklerine inanamadı! "İki kocamla birlikte..."

Yalı Çapkını dizisinde Sultan Karakterine hayat veren İrem Altuğ'un özel hayatı ile ilgili yaptığı açıklama dinleyenlerin ağzını açık bıraktı.

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Yalı Çapkını oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf! Duyanlar dediklerine inanamadı! "İki kocamla birlikte..." 1

Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncaları ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizideki oyuncaların kim olduklarına dair meraklar da gün geçtikçe artıyor.

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Yalı Çapkını oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf! Duyanlar dediklerine inanamadı! "İki kocamla birlikte..."
Yalı Çapkını oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf! Duyanlar dediklerine inanamadı! "İki kocamla birlikte..."
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