Yalı Çapkını resmen para basıyor! Bölüm başına verilen ücret dudak uçuklattı: Böylesi görülmedi

Yalı Çapkını dizisi tüm hayranlarını merakta bırakacak bir sezon finaliyle hayranlarına 3 ay için veda etti. Peki oyuncular ne kadar maaş kazanıyor? Şok olacaksınız...

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Yalı Çapkını resmen para basıyor! Bölüm başına verilen ücret dudak uçuklattı: Böylesi görülmedi

Yalı Çapkını dizisinin konusu, ailenin Ferit adındaki başına buyruk ve sorumsuz oğlunu yetiştirmesini anlatmaktadır. Ferit, ailenin gözbebeği olan ama başına belalar açan bir karakterdir. Davranışları ve sorumsuzluğu, dedesi Halis Ağa başta olmak üzere tüm Korhan ailesini kızdırmaktadır. Bu durum üzerine aile, Ferit'i düzene sokmak ve sorunlu davranışlarına son vermek amacıyla Gaziantep'te kendilerince uygun gördükleri bir kızla evlendirmeye karar verir.

yalı çapkını

Bu şekilde ailenin Ferit'i disipline etmek ve onu daha sorumluluk sahibi biri haline getirmek için evlilik yoluna başvurduğu anlatılmaktadır. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Ferit'in bu evlilik süreci ve ailesiyle yaşadığı ilişki üzerine gelişen olaylar anlatılmaktadır. Ferit'in kendi hayatını düzene sokma çabaları, ailesinin beklentileriyle çatışması ve karakter gelişimi dizinin ana temasını oluşturmaktadır.

Peki OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisinin oyuncularının bölüm başına kim ne kadar kazanıyor? Başrollerde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi, yönetmen koltuğunda Burcu Alptek'in bulunmasıyla dikkat çekiyor. Haberde oyuncuların maaşlarına dair bilgiler de veriliyor. Afra Saraçoğlu'nun dizideki karakteri Seyran'ı canlandırdığı ve bölüm başına ortalama 55-60 bin TL arasında bir maaş aldığı belirtiliyor. Mert Ramazan Demir'in ise Ferit karakterini canlandırdığı ve ortalama olarak 50 bin TL maaş aldığı tahmin ediliyor. Gözde Kansu'nun Gülgün karakterine hayat verdiği dizide kazancının net olarak bilinmediği, ancak 25-30 bin TL arasında olduğu tahmin ediliyor. Şerif Sezer'in ise Hatice karakterini canlandırdığı ve bölüm başına yaklaşık olarak 35 bin TL maaş aldığı ifade ediliyor.

yalı çapkını maaşlar

Yalı Çapkını dizisinin konusu, ailenin Ferit adındaki başına buyruk ve sorumsuz oğlunu yetiştirmesini anlatmaktadır. Ferit, ailenin gözbebeği olan ama başına belalar açan bir karakterdir. Davranışları ve sorumsuzluğu, dedesi Halis Ağa başta olmak üzere tüm Korhan ailesini kızdırmaktadır. Bu durum üzerine aile, Ferit'i düzene sokmak ve sorunlu davranışlarına son vermek amacıyla Gaziantep'te kendilerince uygun gördükleri bir kızla evlendirmeye karar verir.

Bu şekilde ailenin Ferit'i disipline etmek ve onu daha sorumluluk sahibi biri haline getirmek için evlilik yoluna başvurduğu anlatılmaktadır. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Ferit'in bu evlilik süreci ve ailesiyle yaşadığı ilişki üzerine gelişen olaylar anlatılmaktadır. Ferit'in kendi hayatını düzene sokma çabaları, ailesinin beklentileriyle çatışması ve karakter gelişimi dizinin ana temasını oluşturmaktadır.

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