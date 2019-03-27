Yalıkavak’ta deniz dibi temizliği yapıldı

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon önderliğinde "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla başlatılan deniz dibi temizlik etkinliği Yalıkavak Mahallesi'nde devam etti.

Bodrum Belediyesi'nin ödüllü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, denizlerimizin temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmak için yapılan çalışmalarda Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, Yalıkavak'ta deniz dibinde temizlik yaptılar. Bu yılın yedinci ayağı olan Yalıkavak deniz dibi temizliğine gönüllü dalgıçlar da katıldı.

Denizi kullanan yerli ve yabancı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından her sene yapılan bu etkinliğin olumlu sonuçlar verdiğini söyleyen dalgıç Öner Karaçiçek, "insanlar kolay yolu seçip çöplerini denize atmaktan çekinmiyorlar. Gerek meşrubat şişeleri olsun gerek cam şişeler olsun denize atmışlar. Bunun yanı sıra yağmur suyuyla gelen atıklarla derelerden denize kavuşan atıklar da var. Bodrum Belediyesi Dalgıç Ekibi olarak bugün Yalıkavak'ta temizlik yaptık. Amacımıza ulaşmaya başladık. Deniz dibi temizlikleri vatandaşlarımız tarafından duyulmakta ve takip edilmekte. Tüm halkımızın bize destek olmasını bekliyoruz." dedi.

Bodrum Belediye A.Ş. Yalıkavak Cafe önünde yapılan temizlikte deniz dibinden 57 kg plastik, 61 kg demir, 179 kg cam, 130 kg araç lastiği, 140 kg tekstil olmak üzere toplam 567 kg atık çıkarıldı. Cinslerine göre ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Yalıkavak'taki deniz dibi temizleme etkinliğine öğretmenleri eşliğinde katılan Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencileri de destek verdi.

Bodrum Belediyesi deniz dibi temizlik etkinliği 3 Nisan çarşamba günü Gündoğan Mahallesi'nde devam edecek.

Kaynak: İHA