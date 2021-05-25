Yalın Cornetto için çıkardığı 'Yaz Gülü' parçasıyla ortalığı salladı!

Çıkardığı şarkılar dillerden düşmeyen şarkıcı Yalın Cornetto için yaptığı parçalarla her yaz gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçen sene Aleyna Tilki 'Bu Benim Masalım' şarkısını Cornetto için çıkarırken bu sene beklenen şarkı Yalın'dan geldi.

Seneler önce Cornetto reklamı için "İlk adımı sen at" diyen Yalın, bu kez "İl adımı kim atıyorsa atsın yeter ki aşsın duvarları" diyerek dinleyenleri hayran bıraktı.

Bu yıl da Yaz Gülü parçasını çıkaran Yalın'ın şarkısındaki klipte Afra Saraçoğlu oynadı.

Çekilen klip Cornetto Türkiye sayfasında yayınlanır yayınlanmaz yüz binlerce izlendi.

Yalın yayınlanan Klibe "Kavuştuk sonunda!" yazarak kalp emojisi koydu