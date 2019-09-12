Yalıtım çalışması çatıyı kül etti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yalıtım çalışması sırasında çıktığı iddia edilen yangın apartmanın çatısını küle döndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi sahilinde 6 katlı bir apartmanın çatısında yalıtım çalışması yapıldığı sırada çatı bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken çatı ve çatıya yakın daireler kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: İHA