Yalıtım Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yalıtım Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yalıtım Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yalıtım Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yalıtım Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yalıtım Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Yalıtım Teknikeri Maaşları

Yalıtım Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5625_TL'dir. En düşük Yalıtım Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 6750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yalıtım Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.14

Meslek Adı :

Yalıtım Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tüm alt ve üstyapılarda, ısı, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri ilgili mühendis (inşaat , kontrol, makine) veya mimar gözetiminde yapan ve bu alanda çalışan işçilere nezaret eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yalıtım Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yalıtım yapılacak yerde ölçüm ve keşif yapmak,

b) Çalışılacak alanın temizliğini ve malzemeleri kontrol etmek,

c) Yapılacak yalıtımın cinsine göre (ısı, ses, su ve yangın) gereken nitelikte ve miktarda malzemeyi hazırlamak veya hazırlattırmak,

d) Yalıtım yapılacak alana ve yalıtım türüne uygun malzemeleri yalıtım yapılacak yüzeye uygulamak, uygulatmak,

e) İşçilerin yaptığı işleri kontrol etmek, uygulamalardaki aksaklıkları çözmeye yönelik çalışmalar yapmak, f) Günlük yapılan işlerin raporunu tutmak ve ilgili kişilere bildirmek,

g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak,

h) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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