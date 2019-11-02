“Yalnız Değilsiniz” projesi kapsamında acezeevi ziyaret edildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yalnız Değilsiniz projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğiyle acezeevi ziyaret edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Orhan, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum Müdürü Zeynep Akpınar ile Halime Hatun Anaokulu öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı ziyarette acezeevindeki yaşlılarımız ziyaret edilerek yalnız olmadıkları hissettirilmeye çalışıldı. Acezeevinde yaşayan kimsesiz ve yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenilerek gönülleri alındı. Ziyarette minik öğrenciler ile acezeevi sakinleri bir araya gelerek birlikte faaliyetler gerçekleştirdiler.

Kaynak: İHA