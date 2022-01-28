ATV ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılıyor. Dizinin konusu kadar, güçlü kadrosu da dikkat çekerken, oyuncuların biyografi bilgileri merak konusu oldu. Dizide Davut karakteri ise ilgi çekti. Peki, Yalnız Kurt Davut kimdir? Cihan Ünal kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Cihan Ünal'ın biyografisi...

YALNIZ KURT DAVUT KİMDİR? CİHAN ÜNAL KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE EVLİ Mİ? İŞTE, CİHAN ÜNAL'IN BİYOGRAFİSİ...

Cihan Ünal, 22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Operası viyola sanatçılarından Mete Ünal'ın ağabeyi olan Ünal, Tiyatro sanatçısı Hepşen Akar'ın kardeşidir.

İlkokul eğitimini Kırıkkale’de tamamlayıp, Ankara Cebeci Ortaokulu ve Liseyi Kurtuluş Lisesi'nde okuyan Ünal, 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuarından (1969) mezun oldu.

Cihan Ünal, halen daha Tiyatro İstanbul bünyesinde oyunculuk yapmaktadır. Aynı zamanda, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Anasanat Dalı Başkanlığı'nda öğretim görevlisi olan sanatçı, İngiltere’deki Centre for Performance Research (Giving Voice) ve TODER (Tiyatro Oyuncuları Derneği) üyesidir. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Seslendirme ve Oyunculuk eğitimleri vermektedir.

ROL ALDIĞI PROJELER

Yalnız Kurt (Davut Bahadır, TV Dizisi 2022)

Kafalar Karışık (Ünal, Sinema Filmi 2018)

Bir Mucize Olsun (Azim Sancaktar, TV Dizisi, 2018)

Söz (Yıldırım Kutlu/Büyük Bey, TV Dizisi, 2017)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Kuyucu Murat Paşa, TV Dizisi 2015)

Kırmızı Işık (Sunucu, TV Dizisi, 2008)

Aşk Yeniden (Mete, TV Dizisi, 2007)

Kadın İsterse (Zafer, TV Dizisi, 2004)

Nisan Yağmuru (Tuna, TV Dizisi, 2001)

Türk Vakıf Medeniyeti, TV Dizisi, 1988)

Gece Dansı Tutsakları (Haluk, Sinema Filmi, 1988)

Kuruluş / Osmancık (Osman Gazi, TV Dizisi, 1987)

Kalbimdeki Düşman (Cemil, Sinema Filmi, 1987)

Körebe (Turgay, Sinema Filmi, 1985)

Bir Kadın Bir Hayat (Metin, Sinema Filmi, 1985)

Bir Sevgi İstiyorum (Yunus Kaptan, Sinema Filmi, 1984)

İhtiras Fırtınası (Feyyaz, Sinema Filmi, 1983)

Seni Seviyorum (Murat, Sinema Filmi, 1983)

Seni Kalbime Gömdüm (Ali, Sinema Filmi, 1982)

Kadın (Cihat Giray, Sinema Filmi, 1982)

Mine (İlhan, Sinema Filmi, 1982)

Gazap Rüzgarı (Müfettiş Fikret Erman, Sinema Filmi, 1982)

Herhangi Bir Kadın (Murat Gaffaroğlu, Sinema Filmi, 1981)

Bağdat Hatun (Bahadır Han, TV Dizisi, 1981)

Yedi Kocalı Hürmüz (Doktor, TV Dizisi, 1980)

IV. Murat (IV. Murat, TV Dizisi, 1980)

Şeytan (Tuğrul Bilge, Sinema Filmi, 1974)

Damdaki Kemancı (Muttalip, Sinema Filmi, 1972)

Bonanza (Türkçe Seslendirme, TV Dizisi, 1959)

ÖDÜLLER

1972 - 4. Murat ve Becket rolleriyle Ankara Sanatseverler Derneği En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

1973 - Fatih rolüyle Ankara Gazeteciler Cemiyeti En İyi Aktör Ödülü.

1985 - Hürriyet Gazetesi - Altın Kelebek, Sinemada En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

1997 - Aktör Kean rolüyle Avni Dilligil En iyi Aktör Ödülü.

1998 - Sadri Alışık Ödülleri En iyi Erkek oyuncu Ödülü.Sanat’taki (Art) rolüyle.

2000 - Türk Dil Kurumu Özel Ödülü.

2003 - 2004 Akademik yılı Hacettepe Üniversitesi “Sanat Ödülü”

OYUNLAR VE MÜZİKAL

Ankara Devlet Tiyatrosu (1963-1980):

Kral Lear (William Sahakespeare, 1980)

Bağdat Hatun (Güngör Dilmen, 1980)

Özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot (Anatoli Vasilyeviç Lunaçarski, 1978)

Harould ve Maude (Colin Higgins, 1977)

Sevgili Doktor (Neil Simon\\Anton Çehov, 1976)

My Fair Lady (Müzikal, Alan Jay Lerner, 1976)

Yunus Emre (Recep Bilginer, 1974)

Bu Hesapta Yoktu (Nikolay Ostrovskiyl, 1973)

Hastalık Hastası (Moliere, 1972)

Fatih (Turan Oflazoğlu, 1972)

Mança'lı Don Kişot (Dale Wasserman, 1971)

Becket Yahut Tanrılarının Şerefi (Jean Anouilh, 1971)

Romeo ile Jüliet (William Sahakespeare, 1971)

IV.Murat (Turan Oflazoğlu, 1970)

Damdaki Kemancı (Müzikal, Sholem Aleichem, 1969)

Andromak : Jean Racine - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1968

Bir Bardak Su Yahut Sebeb ve Neticeler : Eugène Scribe - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967)

Rüya Oyunu (August Strındberg, 1964)

Peter Pan (James Matthew Barrie, 1964)

Jülius Sezar (William Sahakespeare, 1963)

Egemen Bostancı Tiyatrosu (1979):

Yedi Kocalı Hürmüz (Sadık Şendil, 1979)

İstanbul Şehir Tiyatrosu (1989-1995):

Vanya Dayı (Anton Çehov, 1994)

Evita (müzikal, Andrew Lloyd Webber-Tim Rice, 1989)

Dormen Tiyatrosu:

Günaydın Mr. Weill (Haldun Dormen, 1991)

İstanbul Devlet Opera ve Balesi:

Şen Dul

Tiyatro İstanbul:

Çetin Ceviz

Aktör Kean (Raymund Fitz Simons, 1996)

Yeni Baştan

Yönettiği Tiyatro Oyunları:

Altı Haftada Altı Dans Dersi (Richard Alfieri - Tiyatro İstanbul, 2008)

Sihirli Kelimeler (Karl Herz Gies, Ankara Devlet Tiyatrosu, 1975)

ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR

1971 - Damdaki Kemancı müzikali ile Yunanistan (Atina) Pire’de onbeş günlük turne

1972 - Don Kişot müzikali ile Yunanistan Pire’ye turne.

1981 - Bağdat Hatun adlı oyun ile Almanya ve Yugoslavya (Üsküp) turnesi.

1981 - Kral Lear adlı oyun ile Bulgaristan-Sofya Tiyatro Festivali

1982 - 4. Murat adlı oyun ile UNESCO Haftası dolayısıyla Paris turnesi.

1985 - Mine adlı film ile Moskova Film Festivaline katıldı.

1992 - Aktör Kean İstanbul şehir Tiyatroları ile KKTC Turnesi.

1994 - Aktör Kean adlı oyun ile Azerbaycan - Bakü Turnesi.