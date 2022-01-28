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Yalnız Kurt Doğan kimdir? Murat Han kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Murat Han'ın biyografisi...

Ekranların yeni dizisi Yalnız Kurt'un oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide Doğan karakterine hayat veren Murat Han dikkat çekti. Peki, Yalnız Kurt Doğan kimdir? Murat Han kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Murat Han'ın biyografisi...

Yalnız Kurt Doğan kimdir? Murat Han kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Murat Han'ın biyografisi...

ATV ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılıyor. Dizinin konusu kadar, güçlü kadrosu da dikkat çekerken, oyuncuların biyografi bilgileri merak konusu olurken, Doğan karakteri ise ilgi çekti. Peki, Yalnız Kurt Doğan kimdir? Murat Han kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Murat Han'ın biyografisi...

Yalnız Kurt Doğan kimdir? Murat Han kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Murat Han'ın biyografisi...

YALNIZ KURT DOĞAN KİMDİR? MURAT HAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE EVLİ Mİ? İŞTE, MURAT HAN'IN BİYOGRAFİSİ...

Murat Han, 1 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünde tamamlayan Han, Los Angeles'ta Stella Adler oyunculuk akademisini bitirip, 9 yıl kadar Amerika'da oyunculuğa devam etmiştir. 2007 yılında ilk filmiyle Altın Portakal ödülü kazandı. Rol aldığı bir diğer film Nurgül Yeşilçay ile oynadığı Vicdan filmidir. Vazgeç Gönlüm, Ömre Bedel, Sensiz Olmaz, Eve Düşen Yıldırım, Sana Bir Sır Vereceğim gibi dizilerde rol aldı. Oyuncu, Sana Bir Sır Vereceğim ve Hatasız Kul Olmaz adlı televizyon dizilerinde başrolü oynamıştır.

Yalnız Kurt Doğan kimdir? Murat Han kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Murat Han'ın biyografisi...

ROL ALDIĞI PROJELER

Vazgeç Gönlüm (2007-2008) - Salih
Mutluluk (2007) - Cemal
Vicdan (2008) - Mahmut
Ömre Bedel (2009-2011) - Cesur
Hesaplaşma (2009)
Sensiz Olmaz (2011)
Eve Düşen Yıldırım (2012) - Namık
Sana Bir Sır Vereceğim (2013-2014) - Mehmet
Hatasız Kul Olmaz (2014) - Bulut
Kervan 1915 (2016)
Evlat Kokusu (2017) - Cevahir Akbaş
Savaşçı (2018-2019) Karon
Akif (2020) Ali Şükrü Bey
Yalnız Kurt (2022-) Doğan Sakınma

Yalnız Kurt Doğan kimdir? Murat Han kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Murat Han'ın biyografisi...

YALNIZ KURT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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