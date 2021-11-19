Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde imzası bulunan duayen yönetmen Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt oldukça merak ediliyor. Dizinin hangi kanalda ve ne zaman başlayacağı en çok aratılan konuların başında geliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde Yalnız Kurt ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

YALNIZ KURT NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Yayınlanır yayınlanmaz yoğun ilgiyle karşılaşan fragman, sosyal medyada büyük ses getirdi. Heyecanı doruklara çıkaran tanıtıma, ''Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur!'' sözleri damga vurdu

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisinin henüz ne zaman başlayacağı belli değil. Kanaldan ve yapımdan bilgi gelir gelmez haberimiz güncellenecektir.

YALNIZ KURT KONUSU

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.