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Yalnız yaşayan adam evinde ölü olarak bulundu

Kayseri'de yalnız yaşayan adam yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Yalnız yaşayan adam evinde ölü olarak bulundu

Kayseri'de yalnız yaşayan adam yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Şahmelik Mahallesi'nde eşinden ayrı ve yalnız yaşayan H.V.Ö.'nün yakınları tarafından ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin evde inceleme yaptığı bildirildi.

Yetkililer, H.V.Ö.'nün kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsi sonucunda belirleneceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

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