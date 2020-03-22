Yalnız yaşayan avcı ölü bulundu, aç kalan köpeklerini akrabaları besledi

BURDUR'da oturan avcı İsmet Süslü (79) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. İki gün önce öldüğü tahmin edilen Süslü'nün evde aç kalan köpeklerini akrabaları besledi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evinde yalnız yaşayan avcı İsmet Süslü'den 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu akrabalarına söyledi. Akşam saatlerinde eve gelen akrabaları 1'inci kat balkonundan içeri baktıklarında, İsmet Süslü'yü mutfakta yerde yüzüstü hareketsiz yatarken görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İsmet Süslü'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Süslü'nün cesedi, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Eşinin yaklaşık 5 yıl önce yaşamını yitirdiği ve çocuğunun olmadığı öğrenilen İsmet Süslü'nün cenazesinin yarın memleketi merkez Kozluca köyünde toprağa verileceği bildirildi.

'KAPININ ARKASINDA UZANMIŞ KALMIŞ'

Süslü'nün komşusu Ramazan Efe, "Her gün sabah erkenden köpeklerini gezdirmeye götürürdü. Dün ışıkları yanmıyordu. Bugün de akşamüstü ışıkları yanmayınca yeğenini aradım. Onlar geldi, evin balkonuna çıkıp içeri baktılar. Mutfakta kapının arkasında uzanmış kalmış" dedi.

AÇ KALAN KÖPEKLERİNİ AKRABALARI DOYURDU

Ayrıca, Süslü'nün 2 gündür evde bekleyen ve aç kalan 3 av köpeğini de akrabaları doyurdu.

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Kaynak: DHA