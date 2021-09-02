Yalnızlıktan dert yanan Kibariye eşi Ali Küçükbalçık'la yüzleşti: "Benim sevgiye, saygıya ve hürmete ihtiyacım var"

Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın TV8'de sunduğu Paylaş Benimle adlı programa konuk olan Kibariye, evliliği ve eşiyle ilgili çok özel açıklamalarda bulunurken eşi Ali Küçükbalçık da programda yanında bulundu. Ali Küçükbalçık hakkındaki eleştirileri elinin elinden tutarak dinlemesinin ardından samimi yanıtlar verdi.

"SEVGİNİN HİSSETTİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİDİR"

Bazı zamanlar çok yalnız kaldığını belirten Kibariye, eşi hakkında, "Benim sevgiye, saygıya ve hürmete ihtiyacım var. Bunu hep eşimden bekledim. Bir evlilikte bu sevginin hissettirilmesi çok önemlidir." şeklinde konuşarak dert yandı.

"SEVGİM ÖLENE KADAR DEVAM EDECEK"

Ali Küçükbalçık ise, Kibariye ile evlenmeden önce ona hayran olduğunu ve onu çok sevdiğini belirterek sevgisini şu şekilde dile getirdi:

"Bütün duyguları yaşayabilecek bir gücümüz var. Her duyguyu istediğimiz zaman yaşayabiliyoruz. Geçmişten ders alıp yolumuza devam ediyoruz. Zaman zaman onun yanında olamadığımı gördüm. Bazı duygularına merhem olmam gerektiğini de biliyordum. Sonuç itibariyle toparlayıcıyım. Allah’ın izni ile o hakikati yerine getirebiliyorum. Eşime karşı sevgim ölene kadar devam edecek."

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