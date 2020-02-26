İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Yalova Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı

Yalova Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı

Yalova Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı.

Yalova Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı

Yalova Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı. Edilen bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Resmi Belgede Sahtecilik, Zimmet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Görevi Kötüye Kullanma suçları kapsamında T.T., H.Ç. ve E.G. isimli kişiler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 25.02.2020 günü yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT