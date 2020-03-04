Yalova Belediyesi'nde başkanlık seçimi yapılacak (2)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yalova Belediye Belediye Başkanı Vefa Salman'nın yerine, 6 Mart'ta belediye meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde, AK Parti'nin adayının kim olacağını belirlemek üzere,...
ÖZHASEKİ, BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI BELİRLEMEK İÇİN YALOVA'YA GELİYOR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yalova Belediye Belediye Başkanı Vefa Salman'nın yerine, 6 Mart'ta belediye meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde, AK Parti'nin adayının kim olacağını belirlemek üzere, yarın Yalova'ya gelerek bir takım temaslarda bulunacak.
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Kaynak: DHA
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