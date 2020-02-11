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  3. Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (3)

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (3)

Yalova Belediyesi'nde yaşanan zimmet olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı Reşat Elgin tutuklandı, Saliha Öktengil ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (3)

KAŞ VE ELGİN TUTUKLANDI

Yalova Belediyesi'nde yaşanan zimmet olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı Reşat Elgin tutuklandı, Saliha Öktengil ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA




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