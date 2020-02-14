Yalova Belediyesi'nden çalınan para miktarı hakkında açıklama

Yalova Belediyesi Başkanı Vefa Salman,bir belediye çalışanının zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada,belediyenin 41 kez, toplamda 1 milyon 428 bin lira dolandırıldığını açıkladı.