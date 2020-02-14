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  3. Yalova Belediyesi'nden çalınan para miktarı hakkında açıklama

Yalova Belediyesi'nden çalınan para miktarı hakkında açıklama

Yalova Belediyesi Başkanı Vefa Salman,bir belediye çalışanının zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada,belediyenin 41 kez, toplamda 1 milyon 428 bin lira dolandırıldığını açıkladı.

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14 Şubat 2020 Cuma 14:26

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