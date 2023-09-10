Yalova Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

Yalova Belediyesi, birinci sınıfa başlayan 700 öğrenciye, okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yalova Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

Yalova Belediyesi, birinci sınıfa başlayan 700 öğrenciye, okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımı yaptı. 2023-2024 eğitim öğretim yılına başlayacak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılan yardımlar, Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapıldı.

Yalova Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde okula yeni başlayan ve uyumluluk sürecinde olan 700 öğrenciye çanta ve kırtasiye seti hediye etti. Birinci sınıf öğrencilerine verilen çanta içerisinde; kalem çantası, kalemtıraş, silgi, kırmızı ve kurşun kalem, 12'li pastel boya, kuru boya ve sulu boya seti, çizgili defter, kareli defter ve resim defteri bulunan kırtasiye seti yer aldı.

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yalova Belediyesi olarak Başkanımız Mustafa Tutuk'un talimatlarıyla başlayan çalışmalarımız çerçevesinde 700 öğrencimiz için çanta ve kırtasiye yardımı yaptık. Sistemimizde kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerimizin, okula yeni başlayacak çocukları için yaptığımız destekten vatandaşlarımız memnun. Yalova Belediyesi olarak tüm öğrencilerimize 2023-2024 eğitim öğretim hayatında başarılar diliyoruz" denildi.

Yalova Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

Yalova Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

Yalova Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

Yalova Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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