Yalova derbisi Kadıköyspor’un
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup ilk haftada maçında Kadıköyspor, Yalovaspor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup ilk haftada maçında Kadıköyspor, Yalovaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yalova Atatürk
Hakemler: Volkan Kırbaş xxx, Eray Karmil xxx, Keremşah Balbay xxx
Kadıköyspor: Sezgin Dursun xxx, Kaan Tamcan xxx, Mustafa Ün xxx, Emre Sonkur xxx, Can Karaman xxx, Batuhan Eren xxx, Umut Kıral xxx, Birindar Güneş xxx, Yusuf Menekşe xxx (Mehmet Durukan dk. 68 x), Mertcan Dursun xxx (Ahmet Kaan Zor dk. 72 x), Levent Kaya xxx (Alkın Mercimek dk. 80 ?)
Yalovaspor: Ahmet Pekgöz xx, Ömer Furkan Öztürk xx, Onurcan Küçük xx, Burak Çınar xx, Murat Gülbaba xxx, Suat Avcı xxx, Coşkun Akyil xx (Muharrem Kaban dk. 69 x), Enver Beyazit x (Onur Aydın dk. 57 x), Semih Baştan x (Salih Kaan Kaplan dk. 87 ?), Metin Çalışkan xx, Alperen Topçular xx
Gol: Levent Kaya (dk. 27) (Kadıköyspor)
Sarı kartlar: Sezgin Dursun, Kaan Tamcan, Umut Kıral, Birindar Güneş, Emre Sonkur (Kadıköyspor), Enver Beyazit (Yalovaspor)
Kaynak: İHA
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