Yalova için "hafif zirai don uyarısı"

YALOVA (AA) - Yalova'da hafif zirai don bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 24 Mart Pazar gününden 26 Mart Salı sabahına kadar, zirai faaliyetlerin başladığı Marmara'nın doğusu ile Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da hafif kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, üreticilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA