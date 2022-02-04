Yalova Kaymakamı ne demek, TDK'ya göre Yalova Kaymakamı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yalova kaymakamı ne demek? Yalova kaymakamı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Yalova kaymakamı kelimesi. Peki Yalova kaymakamı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yalova kaymakamı nedir, Yalova kaymakamı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YALOVA KAYMAKAMI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yalova kaymakamı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Yalova kaymakamı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendini önemli kişi sanan kimse

