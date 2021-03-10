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Yalova Nüfusu 2020 - 2021 | Yalova Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Yalova nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Yalova nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Yalova ilinin nüfusunun 276 bin 050 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Yalova yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Yalova Nüfusu 2020 - 2021 | Yalova Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Yalova Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Yalova nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Yalova Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yalova nüfusu geçen yıla göre 5 bin 074 kişi artarak 276 bin 050 kişi oldu ( 2019 yılında Yalova nüfusu 270 bin 976 kişiydi ) . İstanbul ilinde 138 bin 860 erkek, 137 bin 190 kadın yaşamaktadır.

Yalova Alan kodu nedir?

Yalova ilinin telefon alan kodu 0 226 şeklinde başlamaktadır.

Yalova yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Yalova ilinin yüz ölçümü 798 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 81 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Yalova Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yalova ilinin plaka kodu 77 olarak belirlenmiştir

Yalova Nüfusu 2020 - 2021 | Yalova Yüzölçümü nedir?

Yalova 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Yalova 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 276050

Yalova 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 138860  

Yalova 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 137190  

Yalova 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 65

Yalova 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,99 Kişidir.

Yalova 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,45 olduğu görülmektedir.

Yalova 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,75 olduğu görülmektedir.

Yalova 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 555 kişi boşanmıştır.

Yalova 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 23912

Yalova 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 203628      

Yalova 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 101508

Yalova 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 102120          

Yalova 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 72422

Yalova 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 37352              

Yalova 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 35070              

Yalova 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 326 kişidir.

Yalova Nüfusu 2020 - 2021 | Yalova Yüzölçümü nedir?

Yalova 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 135909  Kadın : 135067  Toplam : 270976  Nüfus yoğunluğu : 320 kişidir.  

Yalova 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 99689  Kadın : 100585  Toplam : 200274  

Yalova 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 36220  Kadın : 34482  Toplam : 70702  

Yalova 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 131403  Kadın : 130831  Toplam : 262234  Nüfus yoğunluğu : 310 kişidir.  

Yalova 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 95373  Kadın : 96915  Toplam : 262234  

Yalova 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 36030  Kadın : 33916  Toplam : 69946  

Yalova 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 125569  Kadın : 125634  Toplam : 251203  Nüfus yoğunluğu : 297 kişidir.  

Yalova 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 89718  Kadın : 91318  Toplam : 181036  

Yalova 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 35851  Kadın : 34316  Toplam : 69946  

Yalova 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 120605  Kadın : 121060  Toplam : 241665  Nüfus yoğunluğu : 285 kişidir.  

Yalova 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 87060  Kadın : 88259  Toplam : 175319  

Yalova 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 33545  Kadın : 32801  Toplam : 66346  

Yalova 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 116150  Kadın : 116859  Toplam : 233009  Nüfus yoğunluğu : 275 kişidir.  

Yalova 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 83009  Kadın : 84549  Toplam : 167558  

Yalova 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 33141  Kadın : 32310  Toplam : 65451  

 

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