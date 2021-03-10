Yalova Nüfusu 2020 - 2021 | Yalova Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Yalova Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Yalova nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Yalova Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yalova nüfusu geçen yıla göre 5 bin 074 kişi artarak 276 bin 050 kişi oldu ( 2019 yılında Yalova nüfusu 270 bin 976 kişiydi ) . İstanbul ilinde 138 bin 860 erkek, 137 bin 190 kadın yaşamaktadır.

Yalova Alan kodu nedir?

Yalova ilinin telefon alan kodu 0 226 şeklinde başlamaktadır.

Yalova yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Yalova ilinin yüz ölçümü 798 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 81 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Yalova Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yalova ilinin plaka kodu 77 olarak belirlenmiştir

Yalova 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Yalova 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 276050

Yalova 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 138860

Yalova 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 137190

Yalova 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 65

Yalova 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,99 Kişidir.

Yalova 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,45 olduğu görülmektedir.

Yalova 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,75 olduğu görülmektedir.

Yalova 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 555 kişi boşanmıştır.

Yalova 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 23912

Yalova 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 203628

Yalova 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 101508

Yalova 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 102120

Yalova 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 72422

Yalova 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 37352

Yalova 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 35070

Yalova 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 326 kişidir.

Yalova 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 135909 Kadın : 135067 Toplam : 270976 Nüfus yoğunluğu : 320 kişidir.

Yalova 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 99689 Kadın : 100585 Toplam : 200274

Yalova 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 36220 Kadın : 34482 Toplam : 70702

Yalova 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 131403 Kadın : 130831 Toplam : 262234 Nüfus yoğunluğu : 310 kişidir.

Yalova 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 95373 Kadın : 96915 Toplam : 262234

Yalova 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 36030 Kadın : 33916 Toplam : 69946

Yalova 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 125569 Kadın : 125634 Toplam : 251203 Nüfus yoğunluğu : 297 kişidir.

Yalova 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 89718 Kadın : 91318 Toplam : 181036

Yalova 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 35851 Kadın : 34316 Toplam : 69946

Yalova 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 120605 Kadın : 121060 Toplam : 241665 Nüfus yoğunluğu : 285 kişidir.

Yalova 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 87060 Kadın : 88259 Toplam : 175319

Yalova 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 33545 Kadın : 32801 Toplam : 66346

Yalova 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 116150 Kadın : 116859 Toplam : 233009 Nüfus yoğunluğu : 275 kişidir.

Yalova 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 83009 Kadın : 84549 Toplam : 167558

Yalova 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 33141 Kadın : 32310 Toplam : 65451