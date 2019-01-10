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Yalova polisinden FETÖ’cü subaylara operasyon

Yalova merkezli çeşitli vilayetlerde yapılan FETÖ operasyonunda 20 subay gözaltına alındı.

Yalova polisinden FETÖ’cü subaylara operasyon

Yalova merkezli çeşitli vilayetlerde yapılan FETÖ operasyonunda 20 subay gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askerî mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerle ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edilen 2 subay, 16 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 20 muvazzaf askere yönelik operasyon yapıldı. Yalova merkezli 16, Adana, Adıyaman, Ankara, Aydin, Çanakkale, Diyarbakir, Edirne, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kars, Muğla, Muş, Tunceli, Van, Zonguldak'ta eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şahıslara ait dijital malzemelere el konuldu.

Kaynak: İHA

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