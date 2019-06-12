Yalova Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

YALOVA (AA) - Yalova Üniversitesinden (YAÜ) 2018-2019 akademik yılında mezun olan 3 bin 100 öğrenci törenle diplomalarını aldı.

Atatürk Stadı'nda kortej geçişi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci, 2010'da eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan üniversitenin, bu dönem dahil 19 bini aşkın mezun verdiğini söyledi.

YAÜ'nün gelecek yıllarda artan bir ivme ile daha güçlü düzeyde topluma değer katacak öğrenciler yetiştirmeyi sürdüreceğini vurgulayan Cebeci, mezunlara hitaben şunları kaydetti:

"Yaşamınızın en önemli aşamasında eğitim aldığınız üniversitenizi unutmayınız. Bizler dayanışma ve yardımlaşma adına her zaman sizlerin yanınızda olacağız. Sizler, aldığınız eğitim ve kazandığınız melekeler ile bizlerin kıymetli evlatlarısınız. Sizler, geleceğimizin teminatı ve güzel günlere dair umudumuzsunuz. Dünyadaki hiçbir gelişmiş ülkenin insanları sizden daha akıllı değildir. Gelişmiş ülkelerin hiçbiri bizden avantajlı imkanlara sahip değildir. Yeter ki azim ile gayret ile şevk ile çalışmanın önemini unutmayın. Yolunuz açık olsun."

Konuşmaların ardından bölümlerinde dereceye girenlere protokol üyelerince diplomaları ve hediyeleri verildi.

2018-2019 akademik yılı birincilik ödülünü kazanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Tuğçe Kök'ün öğrenciler adına yaptığı konuşmanın ardından mezuniyet andını okuyan 3 bin 100 öğrenci, keplerini havaya attı.

Konserle sona eren törene, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Yalova Baro Başkanı Fedai Doğruyol, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, üniversitenin akademik ve idari personeli ile mezunların aileleri katıldı.

Kaynak: AA