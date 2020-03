Yalova Valisi Erol'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

YALOVA (AA) - Yalova Valisi Muammer Erol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erol, mesajında, kadınların toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası, toplumun yapı taşını oluşturan ailenin temel unsuru olduğunu belirtti.

Hayatın her alanında her türlü fedakarlığı gösteren kadınların, vatan ve millet için her fedakarlığı yapmaya hazır nesilleri de yetiştirdiğine dikkati çeken Erol, şunları kaydetti:

"Kutsal annelik görevinin yanı sıra üstlendikleri toplumsal, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel roller ile günümüz çağdaş medeniyetinin oluşmasında katkı veren kadınlar, gelişen demokrasi ve yükselen insan hakları standartlarının oluşmasında da önemli görevler üstlenmişlerdir. Milli kültür hayatımızın her alanında olduğu gibi, özellikle ulusal bağımsızlık mücadelesi verdiğimiz savaşlarda her türlü fedakarlığı gösteren Nene Hatun, Şerife Bacı ve Halide Onbaşı gibi onur kaynağımız olan kadınlarımız, modern Türkiye'nin kurulmasında da seçme ve seçilme hakkı elde ederek aktif bir rol oynamıştır."

Son dönemde kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarının herkesi üzdüğünü, toplumu da derinden yaraladığını vurgulayan Erol, kadınların toplumsal refaha değer katmasının yolunun kadın haklarının gözetilmesi, kadın kooperatiflerinin artırılarak girişimci, sanat, spor gibi alanlarda önlerinin açılmasından geçtiğini ifade etti.

Vali Erol, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere yaşamımızın her anını varlıklarıyla onurlandıran, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden, fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar, kadın haklarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan her türlü çalışmanın artarak devam etmesini dilerim." ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA