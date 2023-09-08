Yalova’da 2. Aronya Günleri Buluşması yapıldı

YALOVA (İHA) Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından aronyayı daha geniş kitlelerle tanıştırmak amacıyla 2. Aronya Günleri etkinliği düzenlendi.

Yalova'nın coğrafi işaretli ürünü aronyanın tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlik Yürüyen Köşk'te gerçekleştirildi. Programda konuşma yapan Vali Dr. Hülya Kaya, Yalova'nın bir çok güzelliği ve değeri olduğunu anlatan Kaya, bunlardan birisinin de son dönemlerde geliştirilen Yalova aronyası olduğunu belirterek, "Biz bazı değerleri hazır bulduk. Bunu Yalova'nın özel iklim şartlarında yetişen bu ürünü Atatürk Araştırma Enstitüsü buldu. Tarım Müdürlüğü de çiftçilere anlattı geliştirildi. Şu anda da biz pazarlama ayağını yapıyoruz. Bu ürünü hem Türkiye'ye hem de dünyaya nasıl anlatabiliriz tam da bu noktadayız. Bütün kurumların burada çok emeği var" dedi.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise yaptığı konuşmada belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Prof. Dr. Vefik Arıca ise özellikle Yalova aronyasının gençleştirdiğini belirterek, "Aronya süper meyve olarak geçiyor. Özellikle Yalova aronyasını diğer illerden ayıran bir özellik var. Aronyanın sirkesi yapılmış. Sirkesini her sabah bir bardak ılık suya koyup içiyorum. Faydasını da görüyorum. Özellikle aronyanın gençleşme anlamında etkisinin olduğunu biliyoruz. Bu bilimsel olarak da kanıtlandı. Özellikle Yalova aronyasının farklı özellikleri var" dedi.

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Programa İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, üreticiler ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)