Yalova'da 3.2 şiddetinde deprem! 1 Aralık Yalova'da deprem mi oldu?

Yalova'da 3.2 şiddetinde deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 19.22'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Yalova'nın Çınarcık ilçesinde saat 19.22'de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Yalova'nın Çınarkcık ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin yapılan açıklamada depremin yerin 3.5 km derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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