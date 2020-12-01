Yalova'da 3.2 şiddetinde deprem! 1 Aralık Yalova'da deprem mi oldu?

Detaylar netleşti! Yeni yasaklar ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Yarından itibaren kamuda yeni saatler uygulanacak

Çin'in gizli koronavirüs belgeleri açığa çıktı: Hiçbir şey bildiğimiz gibi değilmiş!