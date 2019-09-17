Yalova'da 3. Aronya Hasat Şenliği

YALOVA (AA) - Yalova'da, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce "3.Aronya Hasat Şenliği" düzenlendi.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Aronya Bahçesi'nde düzenlenen şenlikte, Enstitü Müdürü Yılmaz Boz aronya meyvesini katılımcılara tanıttı.

Meyvenin bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artırdığını kaydeden Boz, "süper meyve" olarak bilinen aronyanın hem gıda sanayinde hem de eczacılık sektöründe kullanıldığını anlattı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ise kentte uygulanan projelerle 23 çiftçiye toplam 41 dekar alanda aronya bahçeleri kurulduğunu söyledi.

Parıldar, 20 dekarlık kısımda 13 çiftçinin organik tarım çalışmalarına başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl ikinci senesinde olan bahçelerden dekara yaklaşık 100 kilogram aronya hasadı yapmış bulunmaktayız. 41 dekar aronya bahçesinin 15 dekarını 2019 yılında kurduk. Aronya fidanlarımız önümüzdeki yıllarda tam verime geçtiğinde dekara yıllık 1-1,5 ton ürün almayı bekliyoruz. Hasadı yapılan ürünler bu yıl 40-70 lira arasında satılmıştır. Biz işimizi aşkla yapıyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri aronyadan yapılan pastayı birlikte keserek bahçede aronya hasadı yaptı.

Hasat şenliğine Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA