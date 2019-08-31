Yalova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
Yalova Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi
YALOVA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı dolayısıyla Yalova Valiliği tarafından resepsiyon verildi.
Şaban Temüge Mesleki ve Uygulama Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen resepsiyonda Yalova Valisi Muammer Erol ve eşi Nazmiye Erol, resepsiyona katılan protokol üyelerini otel lobisinde karşıladı. Ardından kokteyle geçildi.
Programa AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA
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