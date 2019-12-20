Yalova’da 4 partiden Çin zulmüne ortak kınama

Yeniden Refah Partisi, CHP, İYİ Parti ve BBP, Yalova'da Cevdet Aydın Parkı'nda yaptıkları ortak açıklama ile Çin hükumetinin Doğu Türkistan'da uyguladığı baskı ve işkenceleri tel'in etti.

Yeniden Refah Partisi Yalova İl Başkanlığı'nın çağrısı üzerine CHP, İYİ Parti ve BBP Cevdet Aydın Parkı'nda bir araya geldi. Cuma namazı sonrasında gerçekleşen ortak basın açıklamasında Çin'in Doğu Türkistan'daki Türkleri sistematik olarak işkenceye ve baskıya tabi tuttuğu dile getirildi. Açıklamada, "Maalesef İslam alemi son yüz yıldır zulümlerle ezilmekte, gönül coğrafyamız üzerinden kan ve gözyaşı eksik olmamaktadır. Irkçı emperyalistler ve siyonistler bütün insanlığa ve bilhassa İslam alemine vahşet saçmakta, mazlum coğrafyalara korkunç eziyetleri reva görmektedirler. Bütün bunlar olurken tüm dünya kör, sağır ve dilsiz bir şekilde olayları görmüyor, duyuruyor ve kesinlikle olaylarla ilgili konuşmuyor. Dünyayı kocaman bir korku imparatorluğu haline getiren zalimler istediklerini yapmakta ancak hesap vermemektedirler. Zulümler silsilesinin halkası maalesef son günlerde Doğu Türkistan'da yaşanmaktadır. Uygur Türkleri tamamen benlikleri çiğnenmiş bir yaşantı sürmektedir. Çin devleti, Doğu Türkistan'da kadın, çocuk, yaşlı demeden insanlık dışı birçok eziyet gerçekleştirmektedir. Türk kızları, Çinlilerle evlenmeye zorlanmakta, çocuklar Çinlileştirilmek için ailelerinden zorla alınarak kamplarda eğitime tabi tutulmaktadırlar. Uygur ve Kazak âlimleri, edipleri ve sanatçıları akıl almaz işkencelere maruz kalmakta, Çin zindanlarında şehit edilmektedirler. Bir diğer zulüm noktasında asimetrik kültürel yıkım politikası olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğu Türkistan'da, Türk İslam eserlerinin bir bir yok edildiğini üzülerek müşahede etmekteyiz. Uydu fotoğraflarıyla ortaya çıkan belgelerde görüldüğü üzere Hotan'da Bayram Camii yıkılmıştır. Bağımsız kaynaklara göre Çin sadece ve sadece 1997'den bu yana Doğu Türkistan'da bin 200'ün üzerinde camiyi ibadete kapatmıştır. Ayrıca yüzlerce küçük mescidinde kapısına kilit vurmuştur.Görünen odur ki, çinin Müslümanlara yönelik resmi politikası, İslamı silmeyi ve İslamiyet'e bağlılığı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bütün bunlar olurken bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hükümetimizden tek bir tepki görememek, tek bir açıklama görememek bizleri derin bir üzüntüye sevk etmektedir. Zulüm her kimden gelirse gelsin, karşısında olmak bizim şiarımız olması gerekirken, devlet yetkililerimiz nezdinde doyurucu tek bir açıklamanın yapılmaması tarihimize ve inancımıza aykırı bir durumdur" denildi.

Basın açıklamasına CHP Yalova İl Başkanı Nur Koçak, İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, BBP Yalova Yusuf Avcı, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mustafa Berber ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kaynak: İHA