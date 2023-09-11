Yalova’da 54 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının açılışı nedeniyle bir tören düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yalova’da 54 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının açılışı nedeniyle bir tören düzenlendi.

Yalova'da 2 bin 375 sınıfta, 53 bin 890 öğrenci ve 3 bin 630 öğretmen için eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda gerçekleşen törenin açılış konuşması İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe tarafından yapıldı. Akmeşe, mili manevi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de öğretmen ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

"Çok sıkı tedbirler alacağız"

Yalova Valisi Hülya Kaya ise bu sene bütün okulların bakım ve onarımdan geçtiğini belirtti. Milli Eğitim camiasına emeklerinden dolayı teşekkür eden Kaya, şöyle konuştu:

"Bu sene şöyle bir uygulama başlatıyoruz. Bütün okul çevrelerinde hiçbir şekilde sağlığa zararlı madde satışlarını engellemek amacıyla Emniyet Müdürlüğü'müzle, jandarmamızla beraber çok sıkı tedbir alacağız. Okul çevrelerinde bütün esnaflarımızla zaman zaman bir araya geleceğiz. Ben de bu denetimlere aktif bir şekilde katılacağım. Şüpheli gördüğünüz, okul çevrelerinde dolaşan şahıslar ıemniyetimize ve jandarmamıza bildirirseniz hemen hızlı bir şekilde önlem alacağız. Okul taşıtlarıyla ilgili de çok sıkı tedbirler alacağız. Bu sene okul taşıtlarını üstlenen firmalara buradan sesleniyorum. Mutlaka ama mutlaka bizim getirmiş olduğumuz önlemlere uyun aksi takdirde bu konuda çok katı olacağımızı buradan söylüyorum."

Ardından Vali Erol, Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve il protokolü ilk ders zilini birlikte çaldı. Ardından sınıflar gezilerek öğrencilerle sohbet edildi. Başkan Tutuk da burada öğrencilere hediyeler takdim etti.

Yalova’da 54 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Yalova’da 54 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Yalova’da 54 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Yalova’da 54 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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