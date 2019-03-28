Yalova'da "Amatör Evi" açıldı

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun ortak projesi olan "Amatör Evi" törenle açıldı.

Açılışta konuşan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez, şunları kaydetti:

"Spor denilince akan sular duruyor. Spor bu memleketin çimentosu. Bu çimento, bu ülkeyi birleştiren en önemli unsurların başında geliyor. Bu kadar güzel bir etkinliği bozmamaya büyük çaba sarf etmemiz lazım. Türkiye'nin 81 ilinde sporla birlikte kardeşliği, dostluğu enjekte etmeye çalışıyoruz. Sporun gönüllülük esasına dayandırılması da çok önemli. Burada bu görevi yapan amatör spor federasyon başkanları ve yöneticileri ile taban birlikleriyle büyük bir aileyiz."

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise "Ben belediye başkan kimliğimle de Vefa Salman kimliğimle de spora siyaset karışmasının her zaman karşısında durdum. Ne zaman spora siyaset karıştı, o işin o zaman tadı kaçtı. Göreve geldiğimiz günden beri bu çizgimizden hiç ödün vermeden devam ettik." ifadelerini kullandı.

Yalova ASKF Başkanı Tamer Erbul da Amatör Evi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene eski TFF Başkanı Kemal Ulusu, Galatasaray'ın yöneticilerinden Fatih Gökşen, teknik direktör Güvenç Kurtar, eski FIFA hakemi Selçuk Dereli, FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Süper Lig hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ile eski futbolcular, Yalova futbol birimlerinin temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA