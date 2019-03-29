Yalova'da bilim ve kongre merkezi kurulacak

YALOVA (AA) - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Çiftlikköy ilçesinde yıllardır atıl durumda olan Etibank Tesisleri'nin Yalova Üniversitesine tahsis edildiğini belirterek, tesislerin bilim ve kongre merkezine dönüştürüleceğini bildirdi.

Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar'la parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Etibank Tesisleri'nin Yalova Üniversitesine tahsis edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Haziran 2018'de Yalova'da mitinge katıldığını hatırlatan Büyükgümüş, "Bu mitingde özelikle Etibank Tesisleri'nin üniversitemize tahsisiyle burada bir bilim ve kongre merkezi inşa edileceğinden bahsetmiş, bunu Yalova kamuoyuna vadetmişti. Bizler de o günden itibaren çalışmalarımızı başlatarak güzel, bereketli bir çalışmanın sonucunda bu arazimizin Yalova Üniversitemize tahsisini sağladık. Yalova'mıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Etibank Tesisleri'nde 60 dönüm ve 10 dönüm büyüklüğünde iki arazi bulunduğunu ve bunu çevreleyen 60 dönüm civarında yeşil alan olduğunu dile getiren Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Burası tamamıyla artık Yalova'nın hizmetinde. Atıl duran bu araziyi Yalova'mızın hizmetine sunuyoruz, Çiftlikköy'ümüzün hizmetine sunuyoruz. Burada ayrıca 60 dönümlük kısımda söz konusu kongre vadisi hayata geçirilecek. Geri kalan 10 dönümlük araziye de Çiftlikköy Belediyemizin planlamasıyla burada vatandaşlarımızın hoşça vakit geçireceği alanlar ve rekreasyon alanları, sosyal donatılar ve burada güzel bir merkez de Çiftlikköy'ümüz kazanmış olacak. Bunun bütün planlama çalışmaları, bütün tahsis işlemleri dün Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla hayata geçmiş oldu."

- "İdari süreç başlayacak"

Bağatar ise Sağlık Bakanlığına ait bisikletlerin üzerine Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın, adını yazarak seçim öncesinde dağıttığına yönelik şikayetlerin kendilerine ulaştığını anlattı.

Muğlim Bağatar, şöyle devam etti:

"Bisikletlerle alakalı olarak bize de bu konuda ulaşan şikayetler var. Konuyu gerekli mercilere ilettik. Sağlık Bakanlığı konunun üzerine eğiliyor. Söz konusu bisikletler Yalova'da sağlıklı yaşamı destekleme maksadıyla dağıtılan bisikletler. Bunu maalesef seçime birkaç gün kala, iki yıldır beklettikleri bisikletleri işte boyatıp üzerlerine isim yazıp ondan sonra da promosyon malzemesi gibi dağıtmaya çalışıyorlar. Bu yapılan şey suçtur. Gerek İl Sağlık Müdürlüğümüz, Valiliğimiz konuyla ilgili tutanakları tutmuştur. Sağlık Bakanlığı da kesinlikle gereğini yapacak. Bununla ilgili idari süreç başlayacaktır."

Sosyal medyada, Salman ile HDP'li olduğu ileri sürülen bir kişi arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşması kayıtlarıyla ilgili soruya da yanıt veren Bağatar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sosyal medyadaki CHP ile HDP arasındaki ittifakla, kirli ilişkilerle alakalı da şunu söylemek istiyoruz: Biz de sosyal medyadan görüyoruz, takip ediyoruz. Bana da arkadaşlarım bu tarzda mesajlar yollamışlar. Büyük bir üzüntüyle maalesef takip ediyoruz. Ben sadece şunu söylemek istiyorum; bize gelen bilgiler arasında 'Kandil'den emir geldi, CHP'ye destek vereceğiz' diye kapalı kapılar arkasında toplantılar yapıyorlarmış. Şunun üstüne basarak söylüyorum: Yalova'nın geleceğini Kandil'den yönetemezler. Kandil'den gelen talimatlarla Yalova halkı hareket etmeyecektir. Bunu herkesin bilmesini istiyorum."

Kaynak: AA