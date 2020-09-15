Yalova'da bir restoranda korkunç patlama!
Yalova'da kapalı olan bir restoranda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Maddi hasarın çok olduğu patlamada kimse yaralanmazken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Yalova'nın Şehit Ömer Faydalı Bulvarı'nda yaşanan olayda bir restoranda doğal gaz sıkışması sonucu patlama gerçekleşti. Kimsenin yaralanmadığı patlamanın o anları güvenlik kameralarına kaydedilirken patlamayla birlikte lokanta ve önünde park halinde bulunan araç çevredeki dükkanlarda hasar meydana geldi.
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15 Eylül 2020 Salı 11:15
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