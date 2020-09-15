Yalova'da bir restoranda korkunç patlama!

Yalova'da kapalı olan bir restoranda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Maddi hasarın çok olduğu patlamada kimse yaralanmazken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.