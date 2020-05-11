Yalova'da durdurulan otomobilde esrar ele geçirildi

YALOVA (AA) - Yalova'da şüphe üzerine arama yapılan otomobilde 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, İzmit-Yalova kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir otomobili durduran ekipler, şüphe üzerine araçta arama yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik dedektör köpekleri yardımıyla yapılan aramada aracın gizli bölmelerine saklanmış, toplam 1 kilo 950 gram esrar bulundu.

Araçtaki B.Ö. (23), V.Ç. (22), Ö.Ö. (25) ve H.Ş. (26) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA