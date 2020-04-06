Yalova'da evden çıkamayan yaşlı kişinin hayvanlarına otu zabıta götürdü

YALOVA (AA) - Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmayan 67 yaşındaki Zakire Koç'un hayvanları için talep ettiği yem, zabıta ekiplerince temin edildi.

Altınova ilçesinde yaşayan Koç, 112'yi arayarak yaşlı olduğu için sokağa çıkma yasağı kapsamında olduğunu, bu nedenle hayvanlarının ihtiyaç duyduğu yemi alamadığını anlattı.

Koç'un yardım talebinin iletildiği Altınova Belediyesi zabıta ekipleri, aldıkları çayır otunu Koç'a teslim etti.

Yardımları için zabıtaya teşekkür eden Koç, hayvanlarının aç kalmayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Altınova Belediyesi Zabıta Memuru İlker Gülbahar da ilçe genelinde koronavirüsle mücadele konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını kaydederek, ilçede evden çıkmayan tüm vatandaşlarla irtibat halinde olduklarını, onların yardım taleplerini karşılamaya çalıştıklarını anlattı.





Kaynak: AA