Yalova’da fayans yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

YALOVA'da, dönüş yaparken sürücüsünün kontrolünden çıkan fayans yüklü kamyonet devrildi. Kazada, sürücü yaralanırken, kamyonetteki fayanslar yola saçıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Yalova Tonami Meydanı'ndaki kavşakta meydana geldi. Bursa'dan yüklediği fayansları Kocaeli'ye götüren T.K (42) yönetimindeki 69 AT 972 plakalı kamyonet, dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü T.K. yaralanırken, kamyonetteki fayanslar yola saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.K., ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yola saçılan fayanslar nedeniyle trafik bir süre durdu. İtfaiyenin temizleme çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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DHA