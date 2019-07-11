Yalova'da göletlere 35 bin sazan yavrusu bırakıldı

YALOVA (AA) - Yalova'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında göletlere 35 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen 2019 yılı balıklandırma çalışmaları kapsamında 3 gölete 35 bin sazan yavrusu salındığı bildirildi.

Açıklamada, projenin su kaynaklarının korunarak su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle ülke genelindeki göl, gölet ve barajlarda sürdürüldüğü belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Çınarcık ilçesindeki Ortaburun Göleti'ne 30 bin, Çiftlikköy Örencik Göleti'ne 3 bin, Altınova Sermayecik Göleti'ne ise 2 bin balık bırakıldığı bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA