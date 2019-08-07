Yalova'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

YALOVA (AA) - Yalova'da marketlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezinde marketlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri inceleme başlattı.

Hırsızlık yapılan marketlerin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliler K.Y. (47) ve A.Ç'nin (38) kimliklerini tespit etti.

Hırsızlık şüphelilerin aracını takibe alan ekipler, Çiftlikköy ilçesi Siteler Mahallesi'nde uygulama noktasında aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bebek bezi, diş macunu, deterjan ve çay gibi çok sayıda gıda ve temizlik malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.









Kaynak: AA