Yalova'da ilk yardım eğitimleri

YALOVA (AA) - Yalova Sağlık Müdürü Uzman Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, "2019 yılı kasım ayı itibarıyla özel ilk yardım eğitim merkezlerince 917, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 530 kişiye, bugüne kadar da toplam 9 bin 165 kişiye ilk yardım eğitimi verilmiş ve sertifikalandırılmıştır." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi bünyesinde yürütülen çalışmalara değindi.

Konuyla ilgili bilgi veren Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"2019 yılı kasım ayı itibarıyla özel ilk yardım eğitim merkezlerince 917, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 530 kişiye, bugüne kadar da toplamda 9 bin 165 kişiye ilk yardım eğitimi verilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Müdürlük birimince ilgili yönetmelik çerçevesinde müracaat eden kurum ve kuruluşlara, ilk yardımcı olmak isteyen bireylere yönelik eğitim programları düzenlenmektedir. Amacımız ilimizde ilk yardım bilen insan sayısını arttırarak basit kazalardan ölümlerin önüne geçmek, profesyonel acil yardım ekipleri yetişinceye kadar hasta ve yaralının hayatta kalmasına imkan vermek üzere kişilerin sağlık okur yazarlık düzeyini artırmaktır. Eğitimler haricinde il içerisinde 369 kişiye ayrıca ilk yardım farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri düzenlenmiştir."

Kaynak: AA