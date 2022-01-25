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  3. Yalova'da kamu personeline kar tatili! O görevliler hariç!

Yalova'da kamu personeline kar tatili! O görevliler hariç!

Yalova'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 25 Ocak Salı günü için güvenlik, sağlık, ulaşım, itfaiye ve cenaze defin hizmetleri dışındaki tüm kamu personellerine idari izin verildi.

Yalova'da kamu personeline kar tatili! O görevliler hariç!

Bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle güvenlik, sağlık, ulaşım, itfaiye ve cenaze defin hizmetleri dışındaki tüm kamu personellerine Yalova'da 25 Ocak Salı günü için idari izin verildi.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde;

 "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, güvenlik, sağlık ve ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının personeli 25 Ocak 2022 Salı günü idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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