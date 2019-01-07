Yalova'da kar yağışı

YALOVA (AA) - Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, kar yağışıyla ilgili vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ilgili birimlerin hazır hale getirilmesi talimatı verdiğini bildirdi.



Yalova Belediyesi, ana arterler başta olmak üzere ulaşım sıkıntısı yaşanacak tüm noktalara acil müdahalede bulunulmak üzere ekiplerini hazır hale getirdi. Rakımı yüksek olan Paşakent Mahallesi'nde ise ekipler tuzlama çalışmasını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Salman, yaptığı açıklamada, ekiplerin 24 saat hizmet verecek şekilde planlandığını söyledi.

Meteorolojiden gelen uyarıları dikkate alarak herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için gerekli tedbirleri aldıkları ifade eden Salman, "Kar yağışı etkisini arttırırsa bu konuyla ilgilenen tüm birimlerimiz alarm durumuna geçerek yaşanacak sıkıntıları en aza indirgemek amacıyla harekete geçecek." dedi.

Salman, geçen yıl yaşanan yoğun kar yağışında alınan önlemler sayesinde kentte olumsuzlukların yaşanmamasını sağladıklarını hatırlatarak, "Bu yıl da aynı sistemle kentimizi bölgelere böldük. Bu sayede ekiplerimizce aynı anda daha fazla noktaya müdahale etme olanağını sağlayacağız. Tuzlama ve kar küreme araçlarımız kendilerine ait olan bölgelerde gerektiğinde müdahaleye başlayacak. Hatta rakım olarak yüksek olan Paşakent Mahallesi'nde tuzlama çalışmalarımız başladı. Kar yağışı süresince ekiplerimiz 24 saat mesai yaparak halkımızın hizmetinde olacaklar." diye konuştu.



Kaynak: AA