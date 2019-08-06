Yalova'da kentsel dönüşüm çalışmaları

YALOVA (AA) - Yalova Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce, il genelinde riskli olduğu tespit edilen 700 binanın 635'inin yıkımının tamamlandığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında riskli yapı tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kentlerin sosyal ve kültürel hayatına daha iyi cevap verebilmesi amacıyla belirlenen riskli binaların yenilendiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"700 binamızın 'Riskli Yapı Tespit Raporu', Müdürlüğümüz Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şubemize ulaşmış ve Müdürlüğümüzce 'riskli yapı' olarak onaylanmıştır. 635 yapı yıkılmış, geriye kalan 65 riskli yapının dönüşüm çalışmaları ise devam etmektedir. Risk tespiti yapılan bu 700 bina, 2 bin 114 bağımsız bölüme karşılık gelmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun' kapsamında yaptığımız çalışmaların önemi ve devamlılığının gerekliliği konusunda insanları aydınlatmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu amaçla çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir."

Kaynak: AA