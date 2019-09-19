Yalova'da motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı YALOVA (AA) - Yalova'da, bir motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Yalova-Çınarcık yolu Çınarcık istikametinde seyreden Oğuz Uçar (22) idaresindeki 55 AJ 523 plakalı motosiklet refüjdeki ağaca çarptı. Kazada Uçar ile beraberindeki Sezgin Çep (28)...

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YALOVA (AA) - Yalova'da, bir motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Yalova-Çınarcık yolu Çınarcık istikametinde seyreden Oğuz Uçar (22) idaresindeki 55 AJ 523 plakalı motosiklet refüjdeki ağaca çarptı. Kazada Uçar ile beraberindeki Sezgin Çep (28) yaralandı. Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Uçar kurtarılamadı. Kaynak: AA



