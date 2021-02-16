Yalova'da okullar tatil mi son dakika? Yalova'da bugün okullar tatil mi 16 Şubat 2021? sorularının yanıtı aranıyor. Yalova'da veli ve öğrenciler kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte konuya ilişkin son dakika açıklamaları...

YALOVA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 16 ŞUBAT 2021?

Yalova'da okullar 2 gün tatil edildi. Buna göre 15-16 Şubat 2021 tarihlerinde yüz yüze eğitim yapılmayacak.

YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Yalova'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı ve köy okullarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "İlimizde yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde taşımalı eğitim ile eğitime devam edecek öğrencilerin eğitim gördüğü köy okullarında 15 ve 16 Şubat tarihlerinde eğitime 2 gün ara verilmiştir." denildi.