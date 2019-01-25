Yalova’da okuyan hukuk öğrencisi ‘Millet Kıraathanesi’ istedi

Hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi olan Kader Aydın, Merkezefendi Millet Kıraathanesi'ni ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'a Yalova'da öğrencilerin ders çalışacağı alanların olmadığından dolayı yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Yalova'daki vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti'ye oy isteyen Kaya, yerel yönetimlerde başarı sağlanmasıyla beraber millet kıraathanesi açılacağının sözünü verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'un 31 Mart yerel seçimleri öncesi gerçekleştirdiği saha çalışmasına eşlik etti. Gün içerisinde gerçekleştirilen bir dizi etkinliğin ardından Merkezefendi Millet Kıraathanesi'nde ders çalışan öğrencilerle sohbet edildi.

Ziyarette Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencilerinden Kader Aydın, Yalova'daki millet kıraathanesi eksikliğinden söz etti. Aydın, Yalova'da öğrencilerin ders çalışmak istediğini fakat imkanlarının olmadığını dile getirdi. Gerekli yerlere başvuruda bulunduğunu ifade eden Aydın, Merkezefendi Millet Kıraathanesi gibi bir yerin Yalova'da yapılmasını talep etti.

Öğrencinin yaşadığı sıkıntıyı dinleyen Kaya, Merkezefendi Millet Kıraathanesi'nin Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapıldığını hatırlatarak Yalova'daki vatandaşlardan AK Parti için oy istedi. AK Parti'nin Yalova'da yerel yönetimleri kazanması halinde millet kıraathanesinin açılacağının sözünü verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı ve müsteşarlık görevlerinde bulunan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, kendisinin de hukuk fakültesinden mezun olduğunu belirterek öğrencilik yıllarında aynı sıkıntıları yaşadığını belirtti. Müsteşarlığı döneminde 30 tane millet kıraathanesi yapıldığını dile getiren Arısoy, bakanlık ve yerel yönetimlerin desteğiyle Yalova'da millet kıraathanesinin açılabileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA